Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası'nın ülkenin güneyinde etkili olduğu ve kasırga sonucunda en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede en az 100 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığı bölgede kötü hava şartlarının kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtildi. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirterek kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



(İHA)

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