Son Dakika Haberleri: Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

Ölü Sayısı 64'e Yükseldi

1 saat önce

Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölü Sayısı 64'e Yükseldi, System.String[]
Zimbabve'nin güneyinde etkili olan Idai kasırgası sebebiyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası'nın ülkenin güneyinde etkili olduğu ve kasırga sonucunda en az 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede en az 100 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sel nedeniyle onlarca evin yıkıldığı bölgede kötü hava şartlarının kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtildi. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirterek kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

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