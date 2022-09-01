Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)

01.09.2022 03:48
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 8'E ULAŞTIBursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 8'E ULAŞTI

Bursa'da katıldıkları düğünden dönerken Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste ağır yaralı alarak hastanede tedaviye alınan 1 kişi daha, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece düğün dönüşü faciada ölenlerin sayısı 8'e ulaştı. Yaralı 9 kişinin tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.Bu arada kaza yapan araçların kaldırılması ve kimlik tespiti için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaza sonra ambulansların geçişinin sağlanması ve durumu acil olanlar için tek şeritten trafik akışı sağlanırken, karayolu üzerinde oluşan araç kuyrukları nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL (Sivas), -


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Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Düğün dönüşü feci kaza: 7 ölü, 10 yaralı Düğün dönüşü feci kaza: 7 ölü, 10 yaralı
Kaynak: DHA

Kangal, Bursa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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