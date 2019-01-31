Son Dakika Haberleri: Ölü Sayısı 99'a Yükseldi

Ölü Sayısı 99'a Yükseldi

1 saat önce

Brezilya'da cuma günü meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Ölü Sayısı 99'a Yükseldi, System.String[]
Brezilya'da cuma günü meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi. Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde, atık demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj cuma günü çökmüştü. Yetkililer ölü sayısının 99'a yükseldiğini açıkladı. Faciada şu ana kadar 192 kişinin kurtarıldığını açıklayan yetkililer, kayıp 259 kişiye ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kazaya sebep olan maden atık şirketinde çalışan 3 mühendis tutuklanmıştı. Brezilya hükümeti de önlem almak için 10 barajdaki operasyonların durdurulacağını duyurmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Brezilya, Güncel
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