Son Dakika Haberleri: Ölü Sayısı Bini Aşabilir !

Ölü Sayısı Bini Aşabilir !

21 dakika önce

Mozambik'in İdea Kasırgası ile yüzde 90'ı harap olan Beria şehrinde ölü sayısının bini aşabileceği ifade edildi.

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Mozambik'in İdea Kasırgası ile yüzde 90'ı harap olan Beria şehrinde ölü sayısının bini aşabileceği ifade edildi. Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik'in Beria şehrini vuran İdea Kasırgası şehrin yüzde 90'ını tahrip etti. Ölü sayısının bini aşabileceği düşünülen şehirde yardım kuruluşları, 500 bin insan için endişeli olduklarını bildirdi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) dün yapılan hava değerlendirmesinin ardından Hint Okyanusu'ndaki alçak bir liman kenti olan Beira'daki durumu korkunç olarak tanımlandı. IFRC sözcüsü Jamie LeSueur, felaketin yıkım ölçeğinin çok büyük olduğunu söyledi. LeSueur, "Beira'ya giden ana yollar kesildi, binalar su altında kaldı ve ciddi şekilde hasar gördü ve tüm işler kapatıldı, Beira hastanesinde, yerel sağlık merkezlerinde ve toplumun genelinde tıbbi faaliyetler tamamen sona erdi" dedi. Mozambik'e Perşembe gece yarısı saatte 175 kilometre hızla giren ve İdea Kasırgası Zimbabve ve Malawi'ye gitmeden önce bölgede ağır bir tahribata yol açtı. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 84 olduğunu açıkladıktan sonra iki nehir yatağının taşması ve köyleri silip süpürmesinden sonra nehirlerde yüzen cesetler görüldüğünü belirten Nyusi, binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylemişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Afrika, Mozambik, Güncel
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