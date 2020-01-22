Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı - Son Dakika Dünya

Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı

13 dakika önce

Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.

Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı, System.String[]

Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.


Şu ana kadar Wuhan'ın başkenti olduğu Wuhan eyaletinde hastalık belirtisi gösterenlerin sayısı 444'e yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:48 
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