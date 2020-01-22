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Ölü sayısının 17'ye çıktığı salgının sebebi olan koronavirüs hangi ülkelere yayıldı
13 dakika önce
Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.
Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve rapor edilen vaka sayısı da hızla artıyor.
Şu ana kadar Wuhan'ın başkenti olduğu Wuhan eyaletinde hastalık belirtisi gösterenlerin sayısı 444'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:48
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