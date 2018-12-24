Ölü Sezonu Kongre Turizmi Canlandıracak"

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kongre Bürosunun 2019 yılı için hazırladığı "Meeting Incentive Planner Guide" kataloğunun tanıtımında, turizmin başkentinde ölü sezonu kongre turizminin canlandıracağı vurgulandı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kongre turizminin sonbaharda başlayıp, ilkbaharda bittiğini, bu dönemin ölü sezon olarak nitelendirildiğini söyledi.
Bu yılın turizm açısından çok güzel geçtiğini ifade eden Karaloğlu, turizm sektörünün iyi para kazanıldığını, rakamların büyüdüğünü kaydetti.
Antalya'da turizm sezonunun uzatılması ve 12 aya yayılması gerektiğine işaret eden Karaloğlu, bu açıdan kongre turizmini önemsediklerini bildirdi.
Karaloğlu, "Turizmi 12 aya yayacak ilaçlardan birisi kongre turizmi. Bu açıdan katalog tanıtımına önem veriyoruz." dedi.
Gelecek yıllarda yapılacak kongreleri Antalya'ya çekmek istediklerini ifade eden Karaloğlu, konuyla ilgili sektördeki tüm tarafların yoğun bir emekle çalışması gerektiğini aktardı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de kongre turizminin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kongre turizminin 2014 yılından önce en önemli turizm çeşitlerinden biri olduğunu anlatan Çetin, "Şu anda çok ciddi bir düşüş yaşadık. Kongre turizmine önümüzdeki yıllarda ağırlık vermemiz lazım. Son yıllarda yapılan kongre merkez salonları, ivme kazandırdı. Kongre turizmi bugünden yarına gelişmiyor. Çok önceden çalışarak önümüzdeki yıllara yaymamız lazım." diye konuştu.
"Antalya'nın kelebekleri üzerine odaklandık"
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege
ise geçen yıl kapak temasının Perge olduğunu anımsatarak, Antalya'nın tarihi ve kültürel değerine dikkat çekmek için Perge'yi seçtiklerini söyledi.
Bu yılki temanın ise Antalya'nın kelebekleri olduğunu aktaran Ege, "Antalya'nın çok da bilinmeyen değeri ama çok da önemli olan, ekolojik anlamda bize değer katan Antalya'nın kelebekleri üzerine odaklandık. Hem kelebek çeşitliliğimizin 183 olması, farklı ülkelerden misafirler ağırlıyor olmamız hem de bizim Antalya'nın turizmini bir harmoniyle anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.
Ege, renkli görselle ilk görücüye Barselona
'da çıktıklarını dile getirdi.
Toplantıda Antalya Kongre Bürosu'nun 2019 yılı için hazırladığı "Meeting Incentive Planner Guide" kataloğunun lansmanı yapıldı ve 20-22 Şubat 2019'da düzenlenecek Ace of MICE'da ilk kez Antalya destinasyonu hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.