Ölü Yatırım Filmi
51 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
Ölü Yatırım, babalarının ani ölümü ardından vurgun yapmaya karar veren, mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Yönetmen
koltuğunda Neslihan Yıldız’ın oturduğu komedi türündeki film
in kadrosunda Serkan
Dağlı, Anıl Çelik
, Öykü Çelik
, Ceren Kaplakarslan
, Nursel Köse
, Köksal Engür
, Ekin Mert Daymaz
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Neslihan Yıldız AlakSenaryo:
Serkan Dağlı, Anıl ÇelikOyuncular:
Nursel Köse, Serkan Dağlı, Öykü Çelik, Anıl Çelik, Ceren Kaplakarslan, Köksal Engür, Mert Ekin Daymaz, Alican Yetkin, Seyithan Özdemir
, Serkan ErcanFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Ölü YatırımYapımcı Firma:
Marka FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
106 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
02.08.2019Ölü Yatırım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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