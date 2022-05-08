Ölü yunus balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Ölü yunus balığı kıyıya vurdu

08.05.2022 17:08

Ölü yunus balığı kıyıya vurdu Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu.

Ölü yunus balığı kıyıya vurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ölü yunus balığını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde sahile ölü yunus balığı vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını gördü. Hareketsiz şekilde yatan balığın yanına yaklaşan vatandaşlar, öldüğünü fark edince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Ölü yunus balığı kıyıya vurdu

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Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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