Ölü yunus balığı sahile vurdu - Son Dakika
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Ölü yunus balığı sahile vurdu

6 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı belediye ekiplerince sahilden alındı.

Ölü yunus balığı sahile vurdu, System.String[]

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı belediye ekiplerince sahilden alındı.


Çınarcık ilçesinde aldığı darbe sonrasında öldüğü düşünülen yunus balığı sahile vurdu. Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan yunus balığı belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü. Belediye ekipleri, "Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gittiğimiz olay yerinde ölü bir yunus balığı ile karşılaştık. Yapılan incelemede balığın 2-3 gün önce aldığı darbe neticesinde öldüğü ve sahile vurduğu tespit edildi. Balığın burada bozularak çevreye rahatsızlık vermemesi için balığı alıp toprağa gömdük" dedi. - YALOVA

Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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