Son Dakika Haberleri: Ölü yunus kıyıya vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Ölü yunus kıyıya vurdu

1 saat önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ölü yunus kıyıya vurdu.

Ölü yunus kıyıya vurdu, System.String[]

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ölü yunus kıyıya vurdu. Yunus gömülmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahilden alındı.

Çakraz tatil beldesinde dün akşam saatlerinde kıyıya vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü ve çürümeleri olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu gömmek için bulunduğu yerden aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası
Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölü yunus kıyıya vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]