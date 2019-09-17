BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ölü yunus kıyıya vurdu. Yunus gömülmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahilden alındı.

Çakraz tatil beldesinde dün akşam saatlerinde kıyıya vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü ve çürümeleri olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu gömmek için bulunduğu yerden aldı.