Ölü yunus, sahile vurdu

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde 2 metre boyundaki yunus ölüsü kıyıya vurdu.Öğle saatlerinde İnkum tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, çürümeler olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu toprağa gömmek için bulunduğu yerden alarak götürdü.

- Bartın