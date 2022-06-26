Polis ekiplerince Ölüdeniz'de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ölüdeniz'de Kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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