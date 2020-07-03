Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi - Son Dakika

Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi

Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izlediMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval (28) bir ilke imza attı.

Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde paraşüt pilotu Hasan Kaval (28) bir ilke imza attı. Paraşütüne bağladığı koltukla dünyaca ünlü paraşüt merkezi Babadağ'dan atlayış yapan Kaval, yüzlerce metre yüksekte televizyon seyretti.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli-yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Babadağ'da, 15 Nisan-15 Kasım'daki sezonda ortalama 200 bin kişi, paraşütle atlayış yapıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 1700 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Bölgede 8 yıldır uçuş yapan paraşüt pilotu Hasan Kaval, koltukla uçuş yapma hayaline kavuştu. Gökyüzünde televizyon izlemek isteyen tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Kaval, bir koltuğa kendi imkanlarıyla televizyon ve tekerlek yerleştirdi. Hasan Kaval, hazırlıkların ardından koltuğu, Babadağ'ın 1700 metre pistine çıkarttı.

PARAŞÜTTE TELEVİZYON İZLEDİ

Arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yapan Kaval, oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken genç paraşüt pilotu, televizyon izlerken, bir yandan da cips yiyip, kola içti. Ölüdeniz manzarasındaki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Kaval, Belcekız Plajı sahiline sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. Hasan Kaval'ın sosyal medya hesaplarına yüklediği görüntü, çok sayıda kişinin beğenisini topladı.

'BU SPORUN TEHLİKELİ DEĞİL GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Kaval, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini belirterek, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu. Yamaç paraşütünü farklı bir boyuta taşımaya çalışıyorum. İnsanlara bu sporun tehlikeli değil güvenli olduğuna inandırmak için mücadele ediyorum" dedi.

Ölüdeniz, Babadağ, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ölüdeniz'de 'koltukla' uçtu, televizyon izledi - Son Dakika

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