Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı - Son Dakika
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Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı

23.04.2022 21:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi üyeleri gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi üyeleri gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Tandem (ikili) ve single (tekli) uçuş yapan pilotların gökyüzünde dalgalandırdığı ay yıldızlı bayraklar, Belcekız Plajı'nda güneşlenen yerli ve yabacı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yamaç paraşütü pilotları Babadağ'ın "1200" pistinden uçuş yaparak Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz semalarında dalgalandırılan Türk bayrağı, pilotlar tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Kooperatifin başkanı Hüseyin Akçay, Türk bayraklarının yamaç paraşütüyle gökyüzünde dalgalandırıldığını söyledi.

Akçay, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gökyüzünü Türk bayrakları ile şenlendirdiklerini ifade etti.

Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı
Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı
Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı
Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı

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Samsun'da 5 ülkeden çocuklar barışın resmini yaptı Samsun'da 5 ülkeden çocuklar barışın resmini yaptı 23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar 23 Nisan'da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

Yamaç Paraşütü, Türk Bayrağı, Ölüdeniz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı - Son Dakika
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