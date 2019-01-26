Son Dakika Haberleri: Ölüdeniz Turkuaz Rengi ve Dalgalarıyla İlgi Çekti

Ölüdeniz Turkuaz Rengi ve Dalgalarıyla İlgi Çekti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz rengi ve oluşan dalgalarla görenlerin ilgisini çekti.

Ölüdeniz Turkuaz Rengi ve Dalgalarıyla İlgi Çekti, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz rengi ve oluşan dalgalarla görenlerin ilgisini çekti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan lodosun saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

Denizde oluşan turkuaz renk ve dalgaların çevredekilerce fotoğrafı çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Ölüdeniz, Güncel
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