Ölüdeniz Turkuaz Rengi ve Dalgalarıyla İlgi Çekti
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz rengi ve oluşan dalgalarla görenlerin ilgisini çekti.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz rengi ve oluşan dalgalarla görenlerin ilgisini çekti.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan lodosun saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.
Denizde oluşan turkuaz renk ve dalgaların çevredekilerce fotoğrafı çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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