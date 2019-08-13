Son Dakika Haberleri: Ölüdeniz yolu kilitlendi
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Ölüdeniz yolu kilitlendi

17 dakika önce

Ölüdeniz yolu kilitlendiMuğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e akın eden tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Ölüdeniz yolu kilitlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'e akın eden tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Ölüdeniz'de uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım adeta kilitlendi.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ölüdeniz'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ölüdeniz'e giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kilitlenen trafikte saatlerce bekleyen bazı tatilciler, çareyi araçlarını yol kenarına park etmekte buldu. Araçlarını uygun alanlara park eden bu tatilciler, 4 ila 5 kilometre yürüyerek plaja ulaştı. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ise yoğun trafik nedeniyle güçlükle gidilebiliyor. Bu nedenle Ölüdeniz - Faralya yolu kullanılarak ulaşılan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gitmek isteye bazı kişiler ise trafik yoğunluğu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:32 Kaynak: DHA
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