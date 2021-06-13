Oluğa sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Oluğa sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Oluğa sıkışan kargayı itfaiye kurtardı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.

Oluğa sıkışan kargayı itfaiye kurtardı KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedaviye alındı. İlçeye bağlı Yeşilvadi Mahallesi TOKİ Konutlarında bir apartmanın çatısında oluğa sıkışan kuş olduğunu görenler, durumu Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile 6 katlı apartmanın çatısına ulaştı. Burada ayağı oluğa sıkışan karga, 15 dakikalık titiz çalışma ile kurtarıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu görülen ve tedavi altına alınan karga, doğal ortamına bırakılacak. Kurtarma anı da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedildi.

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