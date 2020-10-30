Oluk tamiri yaparken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı gider oluğunun tamiri esnasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Dinç (37), V.B. isimli şahsın 3 katlı evinin gider oluğunu tamiri için çatıya çıktı. Tamir esnasında evin yakınında bulunan yüksek gerilim hattı teline gider borusunun temas etmesi sonucu şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA