Oluk tamiri yaparken elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika

Oluk tamiri yaparken elektrik akımına kapılarak öldü
30.10.2020 15:51
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı gider oluğunun tamiri esnasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çatı gider oluğunun tamiri esnasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Dinç (37), V.B. isimli şahsın 3 katlı evinin gider oluğunu tamiri için çatıya çıktı. Tamir esnasında evin yakınında bulunan yüksek gerilim hattı teline gider borusunun temas etmesi sonucu şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı