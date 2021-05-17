Oluklu balina gemi çarpması sonucu ölmüş - Son Dakika

MERSİN'de 13 Mayıs'ta karaya vuran 'Oluklu balina' olarak da bilinen Fin balinasının, yapılan nekropsi sonuçlarına göre büyük bir geminin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi açıklarında, devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sahile vurmuş olarak bulunan oluklu balinanın Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas tarafından yapılan nekropsi sonucuyla ölüm nedeni belli oldu. Balinanın sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayas, "Balinanın iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı yerlerin olduğu gördük. Böyle bir yaralanma, büyük bir geminin çarpması ile meydana gelebilir. Ölümün bu yaralanmaya bağlı olarak gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Boyunun 13,5 metre olduğunu tespit ettik" dedi.

'İSKELETİ MÜZEDE SERGİLENECEK'

Nesli tükenme tehlikesi altına olan balinanın iskeletinin üniversite bünyesinde açılan deniz ürünleri müzesinde sergileneceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, "İncelemelerimizin ardından balinayı Yenişehir Kampüsü'nde ölü hayvanları koyduğumuz yere gömdük. 10-12 ay burada çürümesini bekleyeceğiz. Çürüdükten sonra bu kemiklerini çıkartacağız. Kemikleri birleştirilecek ve müze materyaline dönüştürülerek öğrencilerin, Mersin halkının hem eğitim hem de ziyaretlerine açılacak. Bu bizim için bir teselli oldu" diye konuştu.