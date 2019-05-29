Oluklu kertenkelelerin kavgası kamerada
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, oluklu kertenkelelerin kavgası ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:59 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, oluklu kertenkelelerin kavgası ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Bacakları olmadığı için sürünerek hareket eden ve halk arasında "Kör yılan" ve "Yılan görünümlü kertenkele" olarak bilinen iki oluklu kertenkele, Bitez
Yalısı mevkisinde vatandaşlarca görüldü.
Patika yolda fark edilen oluklu kertenkelelerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki hayvanın dakikalarca birbirlerine zarar vermeden güç savaşı vermesi yer alıyor.
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