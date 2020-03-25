Oluklu mukavva sektörü "acil ihtiyaçlar" için çalışmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Oluklu mukavva sektörü 'acil ihtiyaçlar' için çalışmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Oluklu mukavva sektörü "acil ihtiyaçlar" için çalışmaya devam ediyor

6 saat önce

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, koronavirüse rağmen gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin...

Oluklu mukavva sektörü

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, koronavirüse rağmen gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanması süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz için fabrikalarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye uğramaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sükan yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ulusal olarak dayanışma ihtiyacının olduğu günlerden geçildiğini anımsattı.

Bu süreçte, sektörün üretimi olan oluklu mukavvanın (kutu, koli), toplum açısından vazgeçilmez olan endüstri, gıda, temizlik, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi acil öncelikli ihtiyaçların ambalajlanmasında, taşınmasında ve depolanmasında kullanıldığını ifade eden Sükan, bu sürecin aksamaması için sektör olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Sükan, koronavirüsün küresel çapta sorun haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreci, vatandaşlar olarak hassas davranıp üzerimize düşeni yaparak ve devletimizin getirmiş olduğu ekonomik paketler ve almış olduğu önlemler ile atlatacağız. Gelinen noktada, virüsle mücadele ederken diğer taraftan da toplum düzeninin devamlılığının sağlanması çok önemli. Biz sektör olarak, toplumun acil öncelikli ihtiyaçlarının kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde karşılanmasını, içinde bulunduğumuz krize karşı yürütülen milli mücadelemizin bir parçası olarak görüyoruz. Koronavirüse rağmen bu kritik süreçte gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi önemli ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanmaya devam edilmesi gerekiyor. Bizler oluklu mukavva sektörü olarak, bu ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanması süreçlerinde faaliyet gösterdiğimiz için fabrikalarımızı açık tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil ihtiyaçların kesintiye uğramaması için çalışıyoruz."

Üretim faaliyetlerini yürütürken de çalışanların güvenliğini ve hijyenini en önemli öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Sükan, "Tesislerimizde virüsle mücadele için dezenfeksiyon yapıyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyor ve sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyoruz. İlaveten, Sağlık Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımıza da izin verip, üretim kapasitemizi revize ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sükan, hijyenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde ambalaj malzemesi tercihlerine dikkati çekerek, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için ambalaj ürünlerinde açık ara en hijyenik ve çevreci malzemenin oluklu mukavva olduğunu belirtti.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüşebilir nitelikteki oluklu mukavvanın Türkiye'deki her üç üründen birini taşıdığını anlatan Sükan, şunları kaydetti:

"Hatta bu oran ilaç, gıda, hijyenik ürünlerde daha da yüksek. Ayrıca, hem tek kullanımlık olduğu için hem de ham maddesi kağıt olduğu için güvenli ve hijyenik bir ambalajlama sistemi sunuyor. Çünkü bir kez kağıt üretimi sırasında, iki kez de oluklu mukavva üretimi sırasında olmak üzere, en az üç kez 200 santigrat derece sıcaklığa maruz kalıyor. Kullanımdan sonra ise ambalaj geri dönüşüm aşamasında yine 200 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığa tabi tutuluyor. Maruz kaldığı yüksek sıcaklık ve buhar uygulamaları sonucunda ise mikroorganizmaların hayatta kalmalarına imkan kalmıyor. Yaşamış olduğumuz bu süreç oluklu mukavvanın hijyenik yapısının önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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