Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak - Son Dakika Ekonomi

Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bursa'da verimli toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin edip, derelerdeki taşkın risklerini azaltmaya devam ediyor.

Olukman Tekke Barajı Bursa tarımına can suyu olacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bursa'da verimli toprakları suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin edip, derelerdeki taşkın risklerini azaltmaya devam ediyor.


Kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu Projesi" kapsamında Bursa da hizmetlerden nasibini aldı.


İnegöl ilçesine bağlı Olukman, Tekke ve Bayramşah köylerine ait tarım arazileri sulayacak olan Olukman Tekke Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Çalışmaları devam eden Olukman Tekke Barajı'nın tamamlanması ile 1 550 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.


Bölge insanına ek gelir sağlanacak


Temelden 24,50 metre yüksekliği ile Olukman Tekke Barajı'nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın,"Olukman Tekke Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. 'dedi.


Öte yandan yöre halkı da yapılan yatırımların mümbit toprakların verimini arttıracağını, yapılan bu yatırımlarının tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını ifade ettiler. - BURSA

Devlet Su İşleri, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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