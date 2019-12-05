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"Ölüler Kıraathanesi"nde okey oynamak

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 35 yıllık kıraathane işletmeciliği yapan Necat Karataş ve kardeşi Vedat Karataş ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergiliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 35 yıllık kıraathane işletmeciliği yapan Necat Karataş ve kardeşi Vedat Karataş ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergiliyor. Kozanlı vatandaşları ve akrabalarını kıraathane duvarında görenler geçmişi yad ederek vefat eden akraba ve arkadaşlarını anıyor. İlçenin şehitleri de kıraathanenin en üst köşelerinde yer alıyor.


Tarihi çarşıda kıraathane işleten Necat Karataş, kardeşi Vedat ile birlikte Kozanlı vatandaşlara hizmet verdiği kıraathanede ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergiliyor. Kahveye gelen vatandaşlar vefat eden hemşehrilerini ve akrabalarını dualarla yad ederken, çaylarını yudumlayıp okey oynuyorlar.


Kahvehaneye sık sık geldiğini ve iki dayısının resminin yer aldığını söyleyen Sahabe Öcal, "Mekanları cennet olsun. Hepsi ölmüş kişilerin fotoğrafları. Kahveci arkadaşlar uygulama yapmışlar. Vefat etmiş kişilerin fotoğraflarını koymuşlar. Biz de burada kahve, çay içiyoruz. Fotoğrafları burada dayımın resmini görünce mutluluk duyuyorum. Burada herkes çay içiyor kahve içiyor biz de memnun oluyoruz. Sevilen sayılan kişilerin resimlerini koymuşlar. Ölmüş kişilerin ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.


Ölenlerin çoğunun tanıdığı olduğunu söyleyen Asım Ayhan ise "Bütün geçmişleri hatırlatıyor. Çok güzel uygulama. Burada vefat edenlerin yüzde doksan dokuzunu tanıyorum. Onları gördüğüm zaman hem seviniyorum hem üzülüyorum" diye konuştu.


Vedat Karataş da ağabeyinin yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra onun fotoğrafını astığını belirterek, "Sonra herkes fotoğraf getirmeye başladı. 250-300'e yakın fotoğraf var. Duvarlar doldu. Düzenleme yapacağız. Tekrardan bakım yapıp asacağız. Dışarıdan da gelip merak edip bakıyorlar. Ölüler kıraathanesi denilince daha önce ölmüş kişilere bakıyorlar. Burada herkesin bir lakabı var. Mansur denilince bilinmez. İnci Baba denilince herkes tanır. Ağabeyim 35 yıldan bu yana işletmesini yapıyor. Herkes çerçeveletip resim getirebilir. Eskilerden Tilki Ziya, Boyacı Recep, Ciğerci Musa bölgenin çok eski insanları" dedi. - ADANA

NECAT KARATAŞ, Karataş, Adana, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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İki kardeş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını işlettikleri kıraathanenin duvarına asıp sergiliyor
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