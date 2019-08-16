Ölüm anı kameraya böyle yansıdı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Pala'nın (52) ölüm anı kask kamerasına yansıdı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
'nın Çiftlikköy
ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Pala
'nın (52) ölüm anı kask kamerasına yansıdı.
Kaza Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Erdoy Mahallesinde meydana geldi. Ayhan Pala (52) 16 CGC 62 ile B.A. 77 EP 970 plakalı motosikletleri ile Yalova- Kocaeli
karayolu üzerinde seyir halindeyken Tevfik Fikret
Caddesi'ne girmek için sinyal veren bir aracı sollamak istedi. Arkasındaki motosikletlileri fark etmeyen araç sürücüsü döneceği sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Pala otomobile, arkadaşının kullandığı motosiklet ise Pala ve araca aynı anda çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Pala, arkasındaki motosiklette bulunan B.A. ve yanındaki arkadaşı N.M. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ağır yaralanan Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazadan sonra yapılan incelemelerde Pala'nın kullandığı kask kamerasının kaza anını saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. - YALOVA
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