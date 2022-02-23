Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş! - Son Dakika

Ölüm, insanoğlu tarafından en çok merak edilen olguların başında geliyor. Kaçınılmaz son olması ve her insanın mutlaka tadacak olması nedeniyle ölümle ilgili konular da sık sık gündem oluyor. Son olarak ölümle ilgili gerçekleştiren bir araştırma ise duyanların tüylerini ürpertti.
Bilim insanları, ölen birinin hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce ne düşündüğünü öğrenmek adına bir çalışmaya imza attı. Frontiers in Aging Neuroscience'da yayınlanan çalışmada, 87 yaşında hayatını kaybeden bir epilepsi hastasının beyni incelendi.
Bilim insanları, vefat etmeden 15 dakika önce elektroensefalograma (EEG) kaydını başlattıkları adamın, ölümünden sonra da beynini inceledi. Söz konusu çalışmada adamın, ölümüne kısa bir süre kala yaşamındaki güzel günlerini gözünün önüne getirdiği ve daha sonra son nefesini verdiği tespit edildi.
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