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Ölüm banyoda yakaladı

1 saat önce

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kalp hastası yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kalp hastası yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Arıtaş köyünde yaşayan Necmettin Gül (70), kalp ameliyatı olduktan sonra köyüne geldi. Tek başına yaşadığı köyünde 2 gün boyunca evinden çıkmayan Gül'ün evinin banyo ve balkonunun lambalarının sürekli yanmasından da şüphelenen köylüler jandarmaya durumu bildirdi.


Evinin kapısının defalarca çalmalarına rağmen açılmayınca bu kez evin kapısını kıran vatandaşlar ve güvenlik görevlileri banyoda Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Gül'ün banyoda geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.


Ankara'da bulunan eşi ve 4 çocuğuna haber verilmesinin ardından Gül'ün cenazesi Şiran Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından bugün aynı köyde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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