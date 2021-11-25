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Ölüm direksiyon başında yakaladı - Son Dakika

Ölüm direksiyon başında yakaladı

25.11.2021 15:41
Ölüm direksiyon başında yakaladı

Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Şeker İşçi Evleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Kaya (63) isimli sürücü, 15 AAZ 355 plakalı kamyonetini yolun ortasına doğru park etti. Aracın içindeki şoförün hareketsiz olduğunu gören yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 ekipleri ve emniyet asayiş ekipleri sevk edildi. Aracın içinde hareketsiz duran şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri kamyonet ve şahıs üzerinde inceleme yaparken, direksiyon başında vefat eden Bekir Kaya'nın (63) kalp krizi geçirmesi üzerinde duruluyor. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Kaya'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR

Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı

Bekir Kaya, Kalp Krizi, Burdur, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm direksiyon başında yakaladı - Son Dakika


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