Ölüm direksiyon başında yakaladı - Son Dakika

Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Şeker İşçi Evleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Kaya (63) isimli sürücü, 15 AAZ 355 plakalı kamyonetini yolun ortasına doğru park etti. Aracın içindeki şoförün hareketsiz olduğunu gören yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 ekipleri ve emniyet asayiş ekipleri sevk edildi. Aracın içinde hareketsiz duran şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri kamyonet ve şahıs üzerinde inceleme yaparken, direksiyon başında vefat eden Bekir Kaya'nın (63) kalp krizi geçirmesi üzerinde duruluyor. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Kaya'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURDUR