Son dakika haberi... Ölüm direksiyon başında yakaladı

Son dakika habere göre Ölüm direksiyon başında yakaladı Seyir halindeki otomobilinde kalp krizi geçiren şahıs öldü Gaziantep'te otomobilinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Osman Osanmaz hayatını kaybetti.

Ölüm direksiyon başında yakaladı Seyir halindeki otomobilinde kalp krizi geçiren şahıs öldü GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobilinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Osman Osanmaz hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Osman Osanmaz 06 BJ 0536 plakalı aracıyla Nizip ilçe merkezine giderken yolda kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Osanmaz yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Osanmaz'ın öldüğünü belirledi. Osman Osanmaz'ın naaşı Nizip devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi

Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız