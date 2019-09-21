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Ölüm direksiyonda yakaladı

34 dakika önce

Balıkesir'in Marmara ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü trafik kazası geçirdi.

Ölüm direksiyonda yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Marmara ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.


Topağaç Mahallesi'nden Marmara istikametine gitmekte olan Ramazan Kılıç (40) idaresindeki özel otomobilin sürücüsü araç içerisinde kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç yoldan çıkarak araziye uçtu. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine kaza ihbarında bulunuldu. Marmara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp vefat etti. - BALIKESİR

Kalp Krizi, Balıkesir, Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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