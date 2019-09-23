Son Dakika Haberleri: Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı

1 saat önce

Denizli'de doğa yürüyüşüne çıkan 61 yaşındaki adam, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı, System.String[]

Denizli'de doğa yürüyüşüne çıkan 61 yaşındaki adam, fenalaşarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta sonu Honaz Dağı'nda meydana geldi. Denizli Doğa Sevenler Derneğinin (DOSEV) etkinliklerinde sık sık bulunan Arif Karagözoğlu (61), hafta sonu Honaz Dağı yürüyüşüne katıldı. Karagözoğlu, yürüyüş sırasında fenalaştı. Arkadaşları tarafından yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere cevap vermeyen Karagözoğlu, hayata gözlerini yumdu. Karagözoğlu'nun ani ölümü ailesi ve DOSEV üyelerini hüzne boğdu. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü'
Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüm doğa yürüyüşünde yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]