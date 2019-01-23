Ölüm Doğum Gününde Yakaladı
24 dakika önce
Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı Ahmet Polat
doğum gününde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil
ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki evinden Kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat (45), başka bir araca çarpmak istemeyen halk otobüsünün sol şeride ani bir manevra yapmasıyla otobüsün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47 Kaynak: İHA
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