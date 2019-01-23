Son Dakika Haberleri: Ölüm Doğum Gününde Yakaladı

Ölüm Doğum Gününde Yakaladı

24 dakika önce

Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.

Ölüm Doğum Gününde Yakaladı, System.String[]
Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki evinden Kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat (45), başka bir araca çarpmak istemeyen halk otobüsünün sol şeride ani bir manevra yapmasıyla otobüsün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Gaziantep, Ahmet Polat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı

15 Yaşındaki Çocuk Erken Doğum Yaptı, Bebeği İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti 2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:11:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüm Doğum Gününde Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]