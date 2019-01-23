Son Dakika Haberleri: Ölüm Doğum Gününde Yakaladı

Ölüm Doğum Gününde Yakaladı

19 dakika önce

Ölüm doğum gününde yakaladıGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı 45 yaşındaki Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.

Ölüm doğum gününde yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı 45 yaşındaki Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki evinden Kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat başka bir araca çarpmak istemeyen halk otobüsünün sol şeride ani bir manevra yapmasıyla otobüsün altında kaldı. Kazanın ardından ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel
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