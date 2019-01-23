Ölüm Doğum Gününde Yakaladı

Ölüm doğum gününde yakaladıGAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı 45 yaşındaki Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.

Ölüm doğum gününde yakaladı



GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle seyir halindeyken ani bir manevra yapan özel halk otobüsünün çarptığı 45 yaşındaki Ahmet Polat doğum gününde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki evinden Kunduracılar sitesindeki iş yerine giden Ahmet Polat başka bir araca çarpmak istemeyen halk otobüsünün sol şeride ani bir manevra yapmasıyla otobüsün altında kaldı. Kazanın ardından ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğum gününde hayatını kaybeden Polat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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