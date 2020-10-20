Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti

20.10.2020 15:50

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen Hakan Taşıyan'ın organ nakli beklediği ortaya çıktı. Sanatçının son görüntüsü ise sevenlerini korkuttu.

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan'ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi.

"HAKAN TAŞIYAN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE"

Erol Köse, Uçankuş ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programında gündeme getirilen konu için "Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Artık o konulara girmenin anlamı yok. O veya bu sebeple Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Durumu hafifletmeye gerek yok. Hakan Taşıyan ölüm döşeğinde. Çok gururlu bir insan. Kimselere derdini açmak istemiyor. Buradan devlet yetkililerimize, hayırsever izleyicilerimize sesleniyorum. Bu değerli sanatçıyı göz göre göre kaybetmeyelim. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Uygun bir donör aranıyor... Çok acil böbrek ve karaciğer nakli yapılması gerekiyor" dedi.

"BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ OLMASI LAZIM"

Kanalın evine konuk olduğu Hakan Taşıyan, konuşmakta dahi güçlük çekti. Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz ise"Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti

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Son Dakika Magazin Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika Magazin

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