Ölüm duası kabul oldu - Son Dakika

Ölüm duası kabul oldu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan şahıs, sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan şahıs, sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti.
2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki Neşat Akkuyu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından, 'Allah'ım al şu canımı, kurtar beni' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Akkuyu, çok geçmeden vefat etti. Neşat Akkuyu, dün öğle namazını müteakip Darsofa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BALIKESİR
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