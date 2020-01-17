Ölüm duası kabul oldu - Son Dakika
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Ölüm duası kabul oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan şahıs, sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan şahıs, sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti.


2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki Neşat Akkuyu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından, 'Allah'ım al şu canımı, kurtar beni' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Akkuyu, çok geçmeden vefat etti. Neşat Akkuyu, dün öğle namazını müteakip Darsofa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Akkuyu, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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