Ölüm getiren ışık ihlali kamerada

Burdur'da üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası, emniyetin şehir içindeki kameralarına yansıdı.

Burdur'da üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası, emniyetin şehir içindeki kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik ışıkları ihlalinin yol açtığı kazayı resmi internet sitesinde "Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı" ifadeleri ile internet sitesinde paylaştı.



Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre E. idaresindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Süleyman Emre K. ile yanında yolcu olarak bulunan İrem Su Akkaya (19) ve Beyza D. (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya Burdur Devlet Hastanesinden sevk edildiği Isparta'daki özel hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Akkaya'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Araçlardan birinin bariz şekilde kırmızı ışıkta geçmesi sonucu meydana gelen kazanın Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerinde, "Trafik ışıklarına uysalardı bu kazalar olmazdı" yorumu yapıldı.



Görüntülerde araçlardan birine yeşil yanarken, diğerine kırmızı yandığı görülüyor. Araçlardan birinin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada çarpışan araçlardan biri Bucak-Antalya tabelasına çarpıp refüje çıkıyor, diğeri ise yol kenarında savrularak sulama kanalının içinde kalıyor. - BURDUR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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