Ölüm Haberi Maça Damga Vurdu!

Portekiz'de Braga ile Benfica arasında oynanan U19 karşılaşmasına, herkesi hüzne boğan bir haber damga vurdu.

Portekiz'de Braga ile Benfica arasında oynanan U19 karşılaşmasına, herkesi hüzne boğan bir haber damga vurdu. Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Braga U19 Teknik Direktörü Artur Jorge, aldığı bir haber sonrası yıkıldı. Braga U19 oyuncusu David Veiga'nın anne ve babasının maçı izlemek için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirmesi, maçın önüne geçti.



HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Genç futbolcu David Veiga'nın annesi Sandro Pinto'nun, oğlunu izlemek için yola çıktığı sırada trafik kazasında öldüğünü öğrenen Artur Jorge, gözyaşlarıyla acı haberi hakeme anlattı. Bunun üzerine hakem, maç 4-2 Benfica U19 takımının üstünlüğü ile devam ederken, karşılaşmanın bitmesine 90 saniye kala son düdüğünü çaldı.







Aynı kazada genç futbolcunun annesi ile birlikte arabada yer alan babasının da durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Braga takımı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda David Veiga'ya yaşanan acı olay nedeniyle başsağlığı diledi.

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