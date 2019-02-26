Son Dakika Haberleri: Ölüm Kafesinde Korkutan Kaza

Ölüm Kafesinde Korkutan Kaza

41 dakika önce

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki bir sirkte "ölüm kafesi" denilen küre içinde motosiklet süren 3 akrobatın gösterisi kazayla sona erdi.

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İngiltere'nin Liverpool şehrindeki bir sirkte "ölüm kafesi" denilen küre içinde motosiklet süren 3 akrobatın gösterisi kazayla sona erdi. İngiltere'nin Liverpool şehrindeki bir sirkte kaza yaşadı. Şehrin popüler sirklerinden Gandeys Sirki'nde meydana gelen kaza, izleyenler şaşkına çevirdi. "Ölüm kafesi" denen bir kürenin içinde gösteri yapan 3 akrobattan birinin motorunu hızlandırması nedeniyle gerçekleşen kazada, ciddi bir sakatlanma yaşanmadı. Görgü tanıklarından Vicky Ferry (41), "Herkes donup kaldı, seyirciler çığlık atmaya çocuklar da ağlamaya başladı. Kazanın hemen ardından bir görevli, herkesin çadırı terk etmesini istedi" diyerek kazanın yaşattığı şoku dile getirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

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