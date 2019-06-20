Son Dakika Haberleri: 'Ölüm kamyoneti' davasında cezalar müebbete çevrildi
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'Ölüm kamyoneti' davasında cezalar müebbete çevrildi

1 saat önce

MACARİSTAN'ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin Euro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan 'ölüm kamyoneti' davasında yargılanan 14 sanık hakkındaki kararını açıkladı.

'Ölüm kamyoneti' davasında cezalar müebbete çevrildi, System.String[]
MACARİSTAN'ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin Euro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan 'ölüm kamyoneti' davasında yargılanan 14 sanık hakkındaki kararını açıkladı. 

Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan dört sanığı, 14 yaşını doldurmamış birden çok kişiyi eziyet çektirerek öldürmekten ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlu buldu. Müebbet hapis cezası verilen dört sanık arasından sadece birisinin 30 yıllık hapis cezasından sonra serbest bırakılabileceği açıklanan kararda, diğer 10 sanık ise 4 ila 8'er yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

BİNDİKTEN 1.5 SAAT SONRA HAVASIZLIKTAN ÖLDÜLER

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, havalandırması ve penceresi bulunmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen 15 metrekarelik kamyonet kasasında Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti. Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında "ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

KARGO HEDEFE VARMAZSA 100 BİN EURO KAYBEDERİM

Sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin, örgüt liderinden aldığı "Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin Euro kaybederim" talimatı üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı. Geçen yıl haziranda açıklanan kararda, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'şer yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edilmiş ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Szeged Başsavcılık Sözcüsü György Lörinczy, ocak ayında yaptığı açıklamada sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini belirtmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:03 
Macaristan, Güncel
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