Ölüm kavşağına kasis - Son Dakika

Erdek'te sık sık kazaların yaşandığı kavşağa hız kesici kasis konuldu. Erdek- Bandırma kara yolu üzerinde yaşanan kazalara son vermek için kasisli tedbir alındı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt yola monte edilen kasisler ile araçların hızının düşürülmesi hedefleniyor. AK Parti Erdek teşkilatından gelen talebi değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçede kazaların sıkça yaşandığı kavşağa kasis monte edilmesi kararı aldı. Geçtiğimiz gün Erdek'e gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından söz konusu bölgede asfalt yola araçların hızlarını kesmelerini sağlayacak kasis monte edildi. - BALIKESİR