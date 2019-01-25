Son Dakika Haberleri: Ölüm Kavşağına Neşter

Ölüm Kavşağına Neşter

1 saat önce

Milas-Bodrum arasındaki Baharlı kavşağında sık sık yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının ardından vatandaşların talebi üzerine AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Yavuz Demir'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile yaptıkları görüşmeler sonrası yolda iyileştirme...

Ölüm Kavşağına Neşter, System.String[]
Milas- Bodrum arasındaki Baharlı kavşağında sık sık yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının ardından vatandaşların talebi üzerine AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Yavuz Demir'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile yaptıkları görüşmeler sonrası yolda iyileştirme çalışmaları yapılacağı açıklandı.

Karayolunun, projeyi kapsayan bölümündeki kamulaştırma işlemlerinde bir vatandaşın itirazı üzerine başlatılan yasal süreç, kamu yararı gözetilerek sonuçlandırıldığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından verilen bilgiye göre, Baharlı Kavşağı'nda bölgedeki hava muhalefetinin ortadan kalkmasının ardından çalışmalar başlatılacak. Karayolu, Bodrum başta olmak üzere köprülü kavşak projesiyle içinde turistik İncirliin Mağarası'nın da bulunduğu, Baharlı, Gökçeler, Ağaçlıhöyük, Yaka, Savran, Yaşyer, İçme, Damlıboğaz ve Dağarası mahallelerine de ulaşımı daha güvenli biçimde sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın gündemine sık sık kavşak konusunu getirdiklerini aktaran milletvekilleri, "Turistik Bodrum bölgemize ve Milas-Bodrum Havalimanı'na ulaşımı sağlıyor olması nedeniyle özellikle yaz aylarında çok yoğun bir trafik akışının yaşandığı Milas-Bodrum karayolumuzun Baharlı kavşağı bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızın canına mal oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a İl Başkanımız Kadem Mete, Milas İlçe Başkanımız Fahri Acar ve Milas Belediye Başkan Adayımız Barış Saylak'la birlikte yaptığımız girişimler sonucu, kavşağın yapımı öne alındı ve kısa süre içinde başlayacak" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Milas, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü

Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:02:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüm Kavşağına Neşter
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]