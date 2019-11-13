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Ölüm Kavşağına Talas Eli

6 saat önce

Talas Belediyesi, sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Cebir, Örencik ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşağa neşter vurdu.

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Talas Belediyesi, sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Cebir, Örencik ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşağa neşter vurdu. Bazı noktalarda 5 metreye varan dolgu yapılan kavşak, genişletilerek alt ve üstyapısıyla yeniden düzenlenirken kavşağa uzanan yollarda da 1 kilometrelik sıcak asfalt döküldü.


Kırsal mahallelerde başlattığı "Belediye Mahallemizde" projesi ile belediyecilik hizmetleri bakımından Türkiye'de örnek bir uygulamayı hayata geçiren Talas Belediyesi, diğer yandan da köyler arasındaki bağlantı yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerin altyapı ve yol çalışmalarına ağırlık veren Talas Belediyesi'nde, ulaşımın daha rahat ve konforlu sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamdaki çalışmalarla rakımın yüksek olduğu ve kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiği Cebir, Örencik ve Yazyurdu'nun kesiştiği kavşak yeniden düzenlendi. Kavşağa 1 kilometre mesafeden başlayan çalışmalarla yer yer 5 metreye kadar dolgu yapılırken, iki aracın yan yana zor geçtiği yol genişletilerek trafik akışı güvenli hale getirildi. 15 bin ton dolgunun yapıldığı kavşakta 650 ton da sıcak asfalt serilerek yol kalitesi artırıldı.


MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Yazyurdu Muhtarı Kerem Belikbaşı ile Örencik Muhtarı Nurettin Bulut, sık sık ölümlü kazaların yaşandığı kavşakta yapılan çalışmalar için Talas Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Burada daha yakın zamanda ölümlü bir kaza gerçekleşti. Ondan önce de yine sık sık kazalar oluyordu. Yapılan bu çalışma ile kazaların önüne geçilmiş oldu. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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