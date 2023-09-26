Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır - Son Dakika

Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:36

Mal varlıklarıyla ilgili söylentilerle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tetikçi tutarak şarkıcı Banu Parlak ve birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri sürüldü. Yaşanan olayların ardından ölüm korkusu yaşayan Parlak, başına bir şey gelirse sorumlusunun Polat çifti olduğunu söyledi.

Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yayınlanan bir videoda tetikçi tutturup Sanatçı Banu Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istedikleri tetikçi kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Bu video gören Sanatçı Banu Parlak sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullandı.

"BİR GENCE BENİ VURMAYI ŞART KOŞMUŞLAR"

Dilan Polat ile iki yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen sanatçı Banu Parlak, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."

Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır
Banu Parlak

"BENİ VURMADIĞI İÇİN ÇOCUĞU VURMUŞLAR"

"Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar dün akşam bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana 'Banu Parlak'ı vur dediler ben vurmadım. Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var diye vurdurdular.' Bu konu ile ilgili kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır."

Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır
Engin-Dilan Polat

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'TIR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanatçı Banu Parlak, "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…" ifadelerinde bulundu.

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Son Dakika Hukuk Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölüm korkusu yaşayan şarkıcı Banu Parlak: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Engin ve Dilan Polat'tır - Son Dakika
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