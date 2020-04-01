"Ölüm oranımız birçok ülkeden düşük."
6 saat önce
Bakan Koca: "Sayılarımız artıyor ama vaka içinde ölüm oranımız yüzde 1,58. Birçok ülkeden düşük."(İHA)
Bakan Koca: "Sayılarımız artıyor ama vaka içinde ölüm oranımız yüzde 1,58. Birçok ülkeden düşük."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:15 Kaynak: İHA
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