Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi

Kaybettiği hafızasını geri kazanma adına kötü bir geçmişinin olduğu ailesinin tatil evine dönüş yapan Garrett'ın hikâyesinin anlatıldığı Ölüm Oyunu: Son Kurban film
inin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Wells üstlenirken başrollerde ise Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey ve Angela Rambourg yer alıyorlar. Yönetmen:
Christopher WellsSenaryo:
Christopher WellsOyuncular:
Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey, Angela Rambourg, Henry Gagliardi, Gavin Maddox Bergman, Rick Irwin, Clara McKay, Laura Spaeth, Jack Garrity, Mary McGloin, Patricia Hammond, Kristan Lyon
, Ava-Riley Miles, Molly Fahey, Al Marz, Matan Barr, Chelsea
Reed Davis, Brian Berg, Chelsea Reed DavisFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The LuringYapımcı Firma:
Kaleidoscope Pictures IncYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
23.08.2019Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.