Son Dakika Haberleri: Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi

1 saat önce

Ölüm Oyunu: Son Kurban filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ölüm Oyunu: Son Kurban filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi, System.String[]
Kaybettiği hafızasını geri kazanma adına kötü bir geçmişinin olduğu ailesinin tatil evine dönüş yapan Garrett'ın hikâyesinin anlatıldığı Ölüm Oyunu: Son Kurban filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Wells üstlenirken başrollerde ise Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey ve Angela Rambourg yer alıyorlar.


Yönetmen: Christopher Wells
Senaryo: Christopher Wells
Oyuncular: Michaela Sprague, Jake Katzman, Alex Emanuel, Daniel Martin Berkey, Angela Rambourg, Henry Gagliardi, Gavin Maddox Bergman, Rick Irwin, Clara McKay, Laura Spaeth, Jack Garrity, Mary McGloin, Patricia Hammond, Kristan Lyon, Ava-Riley Miles, Molly Fahey, Al Marz, Matan Barr, Chelsea Reed Davis, Brian Berg, Chelsea Reed Davis
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Luring
Yapımcı Firma: Kaleidoscope Pictures Inc
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 23.08.2019

Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Sinema

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:57 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Birliği ülkesi Belçika, cinsel ilişkiye rıza yaşının 14'e indirilmesine karar verdi
Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:06:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüm Oyunu: Son Kurban Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]