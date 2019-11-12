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Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı

7 saat önce

Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı Gece nöbetinden dönen hemşire otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı

Gece nöbetinden dönen hemşire otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sırasında Antalya- Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli'nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer'in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölüm Özlem hemşireyi nöbet dönüşü yakaladı

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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