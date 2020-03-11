'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi - Son Dakika

'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi

6 saat önce

İstanbul'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi, System.String[]

İstanbul'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılandığı davada 30 yıl hapse çarptırılan ve tutuklanan 'Ölüm Patroniçesi' lakaplı çete lideri Saide D.'in İstinaf Mahkemesi tarafından tahliye edildi.


Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve 'Ölüm Patroniçesi' olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.'nin tahliye edildiği öğrenildi.


Olayın geçmişi


Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen operasyonla yakalanan 'Ölüm Patroniçesi" lakaplı çete lideri Saide D. ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü iddia edilen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:35:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]