Ölüm riskli yolda şeritli önlem - Son Dakika
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Ölüm riskli yolda şeritli önlem

08.06.2022 10:27

Ölüm riskli yolda şeritli önlem Nehir kıyısındaki üç mahallenin bağlantı yolu çökmek üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç mahallenin bağlantı yolu, iddiaya göre DSİ'nin çalışmasının ardından çökme riski ile karşı karşıya kaldı.

Ölüm riskli yolda şeritli önlem

Nehir kıyısındaki üç mahallenin bağlantı yolu çökmek üzere

SAKARYA - Sakarya'nın Kara su ilçesinde üç mahallenin bağlantı yolu, iddiaya göre DSİ'nin çalışmasının ardından çökme riski ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 100 hanenin kullandığı, Sakarya Nehri kenarında bulunan ve tehlike saçan yol için konuşan muhtar Temel Aslanbey, "Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi. Ölüm riskine karşı şeritle önlem alınmaya çalışılması da dikkatlerden kaçmadı.

Karasu Kuzuluk Mahallesi ile Tuzla ve Yeni mahallelerini birleştiren Küme Evler mevkii 1016 sokaktaki 100 hanenin kullandığı yol, iddiaya göre Devlet Su İşlerinin dolgu çalışmasının ardından oluşan erozyon sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey, önlem için yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını belirterek Sakarya Nehri kıyısında oluşan erozyonun durdurulması için yetkililerden önlem almalarını beklediklerini ifade etti.

Muhtar Aslanbey, "Üç yıl önce DSİ tarafından başlatılan su hattı çalışması sırasında Sakarya Nehri'nde dolgu çalışması yapıldı. Bu da suyun akar yönünü değiştirdi. Bu süreçten sonra da yaklaşık 300 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde arazi erozyon ile nehre karıştı. Nehirde oluşan kıyı erozyonu ile üç mahallenin bağlantı yolu da çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bulunduğumuz yerin altı da oyulmuş durumda. Yoldan bir araç, hayvan veya insan nehre düşse sorumluluğunu kim alacak? Hesabını kim verecek" diye konuştu.

Talepleri üzerine Karasu Belediyesi'nin bölgeye emniyet şeridi çektiğini söyleyen Muhtar Temel Aslanbey, "Emniyet şeridi yetersiz. Buraya kalıcı bir önlem alınması gerekiyor. Bölgenin bir an evvel doldurulması lazım. Dolgu yapılmazsa bağlantı yol uda çökecek" şeklinde konuştu.

Ölüm riskli yolda şeritli önlem
Ölüm riskli yolda şeritli önlem
Ölüm riskli yolda şeritli önlem
Ölüm riskli yolda şeritli önlem

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölüm riskli yolda şeritli önlem - Son Dakika

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