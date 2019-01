Ölüm şah damarından yakalayacaktı, doktorun dikkati sayesinde kurtuldu

Ölüm şah damarından yakalayacaktı, doktorun dikkati sayesinde kurtulduŞah damarı yüzde 90, kalp damarı ise yüzde 95 oranında tıkalı olan hasta, Diyarbakır 'da yapılan ikili işlemle hayata tutunduDİYARBAKIR - Bir süre önce kısmi yüz felci geçirip durumu kötüleşen kadın, Avrupa 'da bile çok az merkezde gerçekleştirilen operasyon sayesinde Diyarbakır'da ölümden döndü. Şah damarı yüzde 90, kalp damarı ise yüzde 95 tıkalı olan hasta, bir buçuk saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. İstanbul 'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma Börek, geçtiğimiz ay yüz felci geçirerek hastaneye kaldırıldı. Burada durumu kötüleşen Börek'e, yapılan tetkiklerinde kalp damarının yüzde 95 tıkalı olduğu ve anjiyo yapılması gerektiği bildirildi. Çocukları, memleketi Diyarbakır'a gidip burada tedavi olmak istediğini belirten annelerinin isteğini yerine getirdi. Yaşlı kadın Memorial Dicle Hastanesinde tekrar tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerinde şah damarının da yüzde 90 oranında tıkalı olduğu ortaya çıkan Börek, vakit kaybettirilmeden anjiyo masasına alındı. Börek, Avrupa'da çok az merkezde yapılan ikili operasyonla şah ve kalp damarları açılarak sağlığına kavuştu. Aile, operasyonu gerçekleştiren Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ 'a teşekkür etti."Görüntüleri gördükten sonra annemizin yaşadığına bile şaşırdık"Fatma Börek'in kızı Arzu Aydın annesinin genel olarak şikayetleri olduğunu ve şeker hastalığı nedeniyle de yürümekte güçlük çektiğini söyledi. Aydın, "Onun dışında yaklaşık bir ay önce konuşurken yüz felci geçirdi. İstanbul'daydık o zaman bir hastaneye gittik beyin üzerinde yoğunlaştılar. Yapılan tetkiklerde pek bir şey çıkmadı. Kalp damarının bu kadar tıkalı olduğunu bilmiyorduk. Açıkçası, başka rahatsızlıkları da olduğu için hep ona bağlıyorduk. Kalp bölümüne pek gitmek istemiyordu annem, iyiyim idare ediyorum diyordu her seferinde. Şah damarının da tıkalı olduğunu görünce şok olduk. Şu an durumu çok iyi Allah'a binlerce kez şükür ediyoruz. O görüntüleri görünce şok olduk, annemizin yaşadığına bile şaşırdık" dedi."İşlemleri yapmasaydık hastamız ölebilirdi"Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji bölümünde görevli Doç. Dr. Serkan Akdağ ise, hastalarının daha önce yüz felci geçirdiğini ve İstanbul'da bazı hastanelerde tedavilerinin yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Akdağ, şöyle devam etti:"Sonrasında yapılan tetkiklerde şah damarında ciddi darlık olduğundan şüpheleniliyor ancak yapılan tomografi ve röntgen sonucunda hastaya çeşitli tedaviler öneriliyor. Hasta bize başvurdu. Biz yaptığımız muayene sonrasında hastanın hem kalp hem de şah damarında darlık olduğundan şüphelendik. Anjiyografide kalp damarında yüzde 95 şah damarında ise yüzde 90'nın üzerinde darlık olduğunu saptadık. Riskli bir hastaydı, cerrahisi olsa iki ağır ameliyat gerçekleştirilecekti, hem açık kalp hem de açık şah damarı hastalığı, bunlar yaklaşık 7-8 saat sürecek olan uzun ve riskli ameliyatlar olacaktı. Hastayı yaklaşık bir buçuk saat süren işlemle hem kalp damarını hem de şah damarını açıp stentledik. Durumu çok iyi, komplikasyon gelişmedi. İşlem özellikli bir işlem, bunlar çok sık yapılan her yerde yapılan işlemler değil. Türkiye 'de ve Avrupa'da çok az merkezde yapılan işlemler bunlar aynı seansta hem kalp hem de şah damarını açmak önemli. Bu işlemi yapmamış veya ertelemiş olsaydık hastamız ölebilirdi, felç geçirebilirdi, kalp krizi geçirebilirdi. Bu işlemler sayesinde tüm bu olumsuzlukların önüne geçtik."