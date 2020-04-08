Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24... - Son Dakika

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Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24...
33 dakika önce
Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi.
Ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:16 Kaynak: AA
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