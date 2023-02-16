ÖLÜM SİTESİ EBRAR'DA KAYIPLAR 250'Yİ AŞTI - Son Dakika
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ÖLÜM SİTESİ EBRAR'DA KAYIPLAR 250'Yİ AŞTI

16.02.2023 10:41

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, 'Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır ifadesini kullandı.

'KOMŞUMUZ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI'

Ebrar sitesinde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı. Yatakta olduğunu belirten Nar, Deprem başladığında ben yataktaydım şoka girdim. Bina sallanıyor duvarlar yıkılıyordu. Sonra evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı. Balkona çıktım yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm. Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'ncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ebrar Sitesi'nde her bir kat 4 daireden oluşuyor. Büyük bloklar. En çok hasarı olan zaten bu bloklar oldu. Yani depreme hiç dayanmadı. Deprem başladı henüz bitmeden binalar yıkılmaya başlamıştı zaten. Deprem bittiğinde de binaların tamamını yıkılmış olarak gördük. Yani binalar sağlam veya değil konusunda depremle ilgili bir bilgi verilmedi fakat şöyle bir söylem vardı. Ebrar Sitesi'nin çok dayanıklı olduğu, çok sağlam olduğu söylentisi vardı fakat bunu bilemiyoruz. Şu anda da gördüğümüz gibi yerle bir olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta olan bu korkunç depremde en çok kaybı Ebrar Sitesi verdi. Çünkü tamamı yıkılmış oldu dedi.

UMUTLU BEKELİŞ SÜRÜYOR

Bu arada, 11'inci günde de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, enkaz altında olan kişilerin yakınları, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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